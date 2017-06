(ВИДЕО) Нов возбудлив трејлер за „Игра на престолите“

Остана уште помалку од еден месец до почетокот на седмата сезона на серијата „Игра на престолите“, а телевизиската куќа „Ејџ-би-о“ денеска објави уште еден трејлер.

Овој пат имаме прилика да ги слушнеме интригантните зборови на Старк: „Кога ќе падне снег и кога ќе дувнат бели ветришта, осамениот волк ќе умре, но чопорот ќе преживее“.

Нешто подоцна се појавува и Џон Сноу.

Дали Сноу повторно ќе умре или ќе се случи нешто многу поголемо?

It may be the first day of Summer, but #WinterIsHere on July 16.

Watch the new @GameofThrones Season 7 trailer. pic.twitter.com/20xUjJAEJL

— HBO (@HBO) June 21, 2017