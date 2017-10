Меѓународен натпревар за стартапи по третпат во Скопје

Print This Post

Млади претприемачи од средните училишта и претставници на стартапи од Македонија денеска учествуваа на меѓународниот натпревар Get in the Ring, кои пред жири од деловни професионалци од Македонија, САД, Канада и Европа ги претставија своите бизнис-идеи, иновативни производи и решенија.

Во конкуренција беа 40 тима од средните училишта, а оние што понудија најуникатни и најизводливи решенија се бореа во финалето за главната награда. Од вкупно 8 финалисти од средношколските тимови, титулата национален Get In The Ring шампион му припадна на тимот „In Charge”, а второпласиран беше тимот „Pharmyouth”. Вкупниот фонд на награди за нив изнесуваше 1500 долари.

„Особена чест ни беше и нам Systems for Enterprise успешно да ја претставуваме Македонија. За малку не влеговме во финалето, но моето мислење е дека главниот резултат не е натпреварувањето туку остварените контакти и средби. Се сретнавме со извонредни луѓе со коишто развиваме заеднички бизнис-перспективи, и тоа е навистина возбудливо. Тимот кој стои зад натпреварот е прекрасен и ова е искуство кое топло го препорачувам секому“, изјави Стефан Митески, минатогодишниот победник, кој беше дел од глобалното финале во Сингапур на Get in the ring со над 100 млади претприемачи од сите континенти.

На натпреварот публиката можеше да слушне интересни „двобои“ каде што средношколските тимови добиваа поени според изводливоста на нивната бизнис-идеја и убедливоста во претставувањето пред судиите. Веќе во втората категорија од натпреварувањето фокусот беше на стартапите, каде повторно преовладуваше голема возбуда во претставувањето на иновациите, понудени од веќе поискусните и повозрасни претприемачи.

До крајот на денот ќе биде објавен и победникот од стартапите, кој ќе учествува во глобалното финале на Get in the Ring. Завршувањето на GITR го означува утрешниот почеток на официјалната програма на Самитот Македонија2025.