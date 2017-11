(Видео) Одложен одморот на Хаваи: Авион се запали при полетување

Драматична видеоснимка доаѓа од аеродромот во Сиетл, каде што патничкиот авион на „Хавајан ерлајнс“ се запали неколку секунди пред полетувањето.

Not something you see everyday @SeaTacAirport. Looks like an apparent engine caught fire. Luckily the pilot knew what to do it appears @komonews pic.twitter.com/hrFGsTx8x2

