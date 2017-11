Славеле 30 години матура: Меѓу убиените во Њујорк, петорица пријатели од Аргентина

Во терористичкиот напад во Менхетн убиени се петорица пријатели од Аргентина кои пристигнале во Њујорк на одмор со цел да прослават 30 години матура.

Миистерството за надворешни работи од Аргентина соопшти дека станува збор за пријатели од Росарија, идентификувани како Ернан Диего Мендоза, Диего Енрике Ангелини, Алесандро Дамиан Панјуко, Ариел Ерлиј и Ернан Феручи.

Освен тоа, еден член на нивното друштво е меѓу повредените и се наоѓа во болница. Станува збор за Мартини Лудовику Мару, кој во моментов е надвор од животна опасност.

Меѓу убиените е и една жена од Белгија.

Неколку часа по терористичкиот напад во центарот на Њујорк, повеќе од десетина илјади луѓе излегоа на улиците по повод Ноќта на вештерките.

„Полицијата го расчистува нападот“, изјави 28-годишниот Марк Круз облечен во костим на пиле, и додаде дека нема од што да се плаши.

Hours after a terror attack, I keep interviewing New Yorkers dressed as chickens who say they are not afraid. pic.twitter.com/UmJosEdXdc

„Многу луѓе ми рекоа да не излегувам. Им одговорив: Морате да го живеете животот“, изјави 37-годишната Александра Колон, која на парадата дојде облечена како Кејт Винслет од „Титаник“.

“So many people were telling me not to come. I said, ‘You have to live your life.'” Alexandra Colon, who watched WTC fall from NJ in 2001. pic.twitter.com/VjC5vfPDVd

— Lois Beckett (@loisbeckett) October 31, 2017