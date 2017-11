Трамп ја укинува лотаријата за зелена карта

Американскиот претседател Доналд Трамп најави дека ќе ја укине лотаријата со која странците може да добијат зелена карта за престој во САД.

„Денеска го почнувам процесот на укинување на програмата за лотарија. Ќе побарам од Конгресот веднаш да почне со работа тоа да се укине. Оваа програма беше добра, но не доволно добра, ние сме против неа. Сакаме програма базирана на бракови за луѓето што се во брак да може да дојдат тука“, рече Трамп.

We are fighting hard for Merit Based immigration, no more Democrat Lottery Systems. We must get MUCH tougher (and smarter). @foxandfriends

