Почнува 33-от Санденс филмски фестивал, Бланшет со 13 улоги во еден филм

Најголемиот американски фестивал на независниот филм Санденс во четвртокот по 33-тие пат ќе биде отворен во Парк Сити, кој во овој период од годината станува престолнина на светската независна продукција, а куриозитет е Кејт Бланшет која во филмот „Манифест“ има тринаесет улоги.

Имајќи предвид дека фестивалот ги промовира квалитетниот и некомерцијалниот филм, како и новите таленти, Санденс на многумина авторите им е омиленото место за промоција на новите филмови и сигурен пат за создавање на репутацијата во филмскиот свет.

Оваа годна во Парк Сити ќе бидат прикажани 120 долгометражни филмови од триесетина земји, а меѓу режисерите има четириесетина дебитанти, од што дваесет во натпреварувачката програма.

Филмовите се избрани меѓу 14.000 пријавени остварувања, меѓу кои имало четири илјади долгометражни и речиси девет илјади кусометражни. Половината од долгометражните филмови доаѓаат од САД, а другите се од странство.

Имајќи го предвид големиот број светски премиери, оваа година ќе ги има дури 103, овој фестивал како првиот поголем во календарската година, често укажува кои филмови годинава би можеле да бидат успешни и добитници на филмските награди, вклучително и најзвучните Оскарите.

Основачот на фестивалот Санденс, прославениот американски актер и режисер Роберт Редфорд, изјави по повод на почетокот од фестивалот дека независните автори својата страст, креативност и енергија ги насочуваат на раскажувањето на своите приказни и откривање на новите области.

„Годишниот фестивал го отсликува чекорот на тоа патување и покажува ако уметноста може да придвижи, да поттикне и да ги поврзе луѓето ширум светот“, додаде Редфорд.

Фестивалот вообичаено носи низа драми, трилери, хорори и комедии, необични експерименти и важните документарци, кои допрва го бараат својот пат до публиката.

Се смета дека вниманието на публиката ќе го привлече филмот „Манифесто“, на Џулијан Резефлдт, во кој Кејт Бланшет толкува тринаесет различни улоги од секојдневниот живот, цитирајќи некои од најпознатите дело на различните уметнички манифести.

Програмата на премиери го носи и камерниот филм „Beatriz at Dinner“ на Мигуел Артетат, со Салма Хајек во насловната ролја, и повоената приказна „Mudbound“, на Ди Риз, настаната според романот на Хилари Џордан. Тука е и метафизичкиот трилер „ Discovery“ на Чарли МекДоуел кој истражува што луѓето би сториле кога би постоел дога за живот по животот, а во кој глумат Роберт Ретфорд, Џејсон Сегел, Руни Мара.

Филмот „ Rebel in the Rye“ на Дени Стронг потсетува на животот на еден од најголемите писатели во XX век, Џером Дејвид Селинџер, од неговиот почеток на писателската кариера и бурната врска со младата старлета до учеството во Втората светска војна и создавањето на неговото култно дело романот „Ловец во житото“(The Catcher in the Rye).

Гостите ќе имаат можноста на големото платно повторно да ја видат Мишел Фајфер, во филмот„ Where Is Kyra?“ на Еднрју Досанму, во кој глуми покрај Кифер Сатерелнд.

Како можен хит во уметничките кругови меѓи премиерите е најавен филмот „Call Me by Your Name“ на Лука Гвадањан, кој го следи сексуалното будење на еден 17-годишник на семејното летување во италијанска вила. Ќе бидат прикажани и филмовите „A Ghost Story“ на Дејвид Лоувери, приказна за жена којашто ја прогонува поранешниот љубовник, во која играат Кејси Афлек и Руни Мара, и комедијата „Landline“ со Џон Тарар и Еди Фалко.

Програмата под наслов U.S. Dramatic донесува светски премиери на американските филмови, меѓу кои се и „Yellow Birds“ на Александер Мурс, драмата за последиците од војната, не само за оние кои заминуваат да се борат, туку и за оние кои ги чекаат дома, како и „Crown Heights“ на Мат Раскин, втемелен на вистински настави од 1980-те за човек лажно обвинет за убиство.

Филмот „Ingrid Goes West“ со Обреј Паза во главната улога, е црна комедија за нестабилна и опсесивна млада жена во Лос Анџелес, за да ѝ се доближи на ѕвезда од социјалната мрежа Instagram, додека „ The Hero“ на Брет Хејли е уште едно режисерско истражување на стареењето.

Документарната програма, пак, и годинава е посветена на актуелните светски проблеми. Со 14-те филмови Санденс во оваа програма посветува посебна тема на климатските промени, а иако Редфорд секогаш инсистираше на неполитичност на фестивалот, овојпат не можеше да го заобиколи сеприсутниот Доналд Трамп.

Во филмот „Trumped: Inside the Greatest Political Upset of All Time“, ги прикажуваат настаните од заднината на претседателската кампања на Трамп и неговата неочекувана победа над Хилари Клинтон.

И пред самиот почеток на фестивалот интересот го предизвика филмот „An Inconvenient Sequel“, продолжување на со Оскарите наградениот документарец „Непријатна вистина“, која го следи поранешниот американски претседателски кандидат Ал Гор во неговите настојувања да го реши проблемот на климатските промени.

Меѓу документарците од годинешната програма се издвојуваат „ City of Ghosts“, на еден од денес најистакнатите документаристи Метју Хејнеман, кој ги покажува новите видови војување на групи анонимни активисти кој ги ризикуваат животите за да му се спротистават на џихадистичкото движење Исламска држава.

Интерес би можел д апредизвика и филмот на Брајан Канпенберг, „Nobody speak: Hulk Hogan, Gawker and Trials of a Free Press“ кој ја следи судската битка на контроверзниот професионален борач против таблоидот кој објави негова приватна снимка со секс.

Од меѓународните документарци се истакнува филмот ој ја прикажува секојдневната трагедија во Сирија, „Last Men in Aleppo“ на Ферас Фајад, посветен на луѓето кои додека сите бегаат во засолништа, трчаат кон местата на експлозиите за да ги спасат настраданите.

Приказната за сиромашното кинеско девојче кое сонува за подобар живот додека времето го минува на големите насипи од увозен пластичен отпад ја носи филмот „Plastic China“, а „Rumble: The Indians Who Rocked The World“ за непознатото влијание на индијанското наследство на некои од најуспешните светски музичари.

Ќе биде прикажан и филмот „Winnie“, комплексен портрет на контроверзната поранешна сопруга на јужноафриканскиот лидер Нелсон Мандела, која поради своите постапки во медиумите често беше критикувана и осудувана.

Фестивалот на свеченоста на 28-ми јануари ќе ги додели 28-те награди за најдобрите филмови, додека во краткометражните дела ќе бидат наградени на посебна церемонија на 24-ти јануари.

Минатогодишното издание на Санденс фестивалот привлече 46.600 посетители, а сојузната држава Јута заработи околу 143 милиони долари.

Произлезен од иницијативата на американскиот ветеран на актерството Роберт Редфорд, кој во 1981 година во Jута ја собра групата свои пријатели и колеги сакајќи да развие средина којашто ќе ја поттикнува независноста, откривањата и појавата на новите струи во американската филмска индустрија, Санденс претставуваше рампа за лансирање на кариерите на режисери како што се Стивен Содерберг, Пол Томас Андерсон, Дарен Аронофски и Квентин Тарантино.

Името на фестивалот е дадено во чест на ликот кој го толкува Редфорд во филмот „Буч Касиди и Санденс Кид“. Институтот Санденс е непрофитна организација којашто ги поддржува независната филмска и театарска уметност во светот./крај/мф/сн

