Мјузиклот „La La Land” доби 14 номинации за Оскар, од Американската академија за филм и наука за 89.доделување на престижната филмска награда Оскар, што ќе се одржи на 26 февруари во Лос Анџелес.

„La La Land” е номиниран во категориите: Најдобар филм, најдобар главен актер, најдобра главна актерка, кинематографија, костимографија, најдобар режисер, уредување на филмот, најдобра оригинална музика, најдобра оригинална песна (со две песни), дизајн, звук, миксање на звукот и оригинално сценарио

За најдобар филм номинирани се:

Arrival

Fences

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

Hidden Figures

La La Land

Lion

Manchester by the Sea

Moonlight

За надобар актер ќе се тркаат:

Ryan Gosling, “La La Land”

Casey Affleck, “Manchester by the Sea”

Denzel Washington, “Fences”

Andrew Garfield, “Hacksaw Ridge”

Viggo Mortensen, “Captain Fantastic”

За најдобар актер во споредна улога:

Mahershala Ali, “Moonlight”

Jeff Bridges, “Hell or High Water”

Lucas Hedges, “Manchester by the Sea”

Dev Patel, “Lion”

Michael Shannon, “Nocturnal Animals”

За најдобра актерка во главна улога:

Emma Stone, “La La Land”

Natalie Portman, “Jackie”

Amy Adams, “Arrival”

Meryl Streep, “Florence Foster Jenkins”

Isabelle Huppert, “Elle”

За најдобра актерка во споредна улога:

Viola Davis, “Fences”

Naomie Harris, “Moonlight”

Nicole Kidman, “Lion”

Octavia Spencer, “Hidden Figures”

Michelle Williams, “Manchester By The Sea”

Најдобар анимиран филм

“Zootopia”

“Kubo and the Two Strings”

“Moana”

“The Red Turtle”

“My Life as a Zucchini”

Кинематографија:

“Arrival”

“La La Land”

“Lion”

“Moonlight”

“Silence”

Костимографија:

Allied

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Florence Foster Jenkins

Jackie

La La Land

За најдобар режисер:

Damien Chazelle, “La La Land”

Barry Jenkins, “Moonlight”

Denis Villeneuve, “Arrival”

Kenneth Lonergan, “Manchester by the Sea”

Mel Gibson, “Hacksaw Ridge”

Најдобар документарен филм:

Fire at Sea

I Am Not Your Negro

Life, Animated

O.J.: Made in America

13th

Најдобар краток документарец:

“The White Helmets”

“Extremis”

“Watani: My Homeland”

“4.1 Miles”

“Joe’s Violin”

За најдобар странски филм:

“Toni Erdmann”

“The Salesman”

“Land of Mine”

“A Man Called Ove”

“Tanna”

Едитирање на филм:

“Arrival”

“Hell od High Water ”

“Hacksaw Ridge”

“La La Land”

“Moonlight”

Шминка и фризури:

„A Man called Ove“

„Star Trek Beyond“

„Suiciide Squad“

Најдобра оригинална музика:

“Jackie” (Mica Levi)

“La La Land” (Justin Hurwitz)

“Lion” (Dustin O’Halloran, Hauschka)

“Moonlight” (Nicholas Britell)

“Passengers” (Thomas Newman)

Најдобра оригинална песна:

“Audition” (La La Land)

“Can’t Stop the Feeling!” (Trolls)

“City of Stars” (La La Land)

“The Empty Chair” (Jim: The James Foley Story)

“How Far I’ll Go” (Moana)

Дизајн

“Arrival” (Patrice Vermette)

“Fantastic Beasts and Where to Find Them” (Stuart Craig)

“Hail Caesar”

“La La Land” (Sandy Reynolds-Wasco, David Wasco)

“Passengers” (Guy Hendrix Dyas)

Краток анимиран филм:

„Blind Vaysha“

„Borrowed Time“

„Pear Cider and Cigarettes“

„Pearl“

„Piper“

Краток филм

„Ennemis Interieurs“

„La Femme et le TGV“

„Silent Nights“

„Sing“

„Timecode“

Едитирање звук:

„Arrival“

„Deepwater Horizon“

„Hacksaw Ridge“

„La La Land“

„Sully“

Миксање звук:

„Arrival“

„Hacksaw Ridge“

„La La Land“

„Rogue One: A Star Wars Story“

„13 Hours: The Secret od Benghazi“

Визуелни ефекти:

“Deepwater Horizon”

“Doctor Strange”

“The Jungle Book”

“Kubo and the Two Strings”

“Rogue One: A Star Wars Story”

Најдобро адаптирано сценарио:

„Arrival“

„Lion“

„Hidden figures“

„Fences“

„Moonlight“

Најдобро оригинално сценарио:

„Hell or High Water“

„La La Land“

„The Lobster“

„Manchester by the Sea“

„20th Century Woman“

