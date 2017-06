(ВИДЕО)Паника во Брисел: Експлозија на главната железничка станица

Белгиската полиција „неутрализирала“ лице кое, наводно, носело појас со експлозив на главната железничка станица во Брисел.

Тамошните медиуми пренесуваат дека одекнале и експлозии на станицата која веднаш била евакуирана.

Медиумите јавуваат дека полицијата го евакуирала главниот плоштад во Брисел и дека полицијата го блокирала реонот околу централната станица.

Breaking: Train station in #Brussels has been evacuated after reports of explosions and gunfire. pic.twitter.com/rRYfWrUP4y

— The Intel Crab (@IntelCrab) June 20, 2017