(ВИДЕО/ФОТО) Напад во Брисел: Бомбашот ликвидиран, извикувал „Алах Акбар“

Бомбашот кој носел експлозивна направа околу појасот на главната железничка станица во Брисел е ликвидиран. Како што тврдат очевидци, тој извикувал „Алах Акбар“.

Странските медиуми пренесуваат дека полицијата застрелала маж кој носел експлозив и дека одекнале експлозии на станицата која веднаш била евакуирана.

Explosion inside #Brussels Central railway station, more details unknown at this time pic.twitter.com/ouxYhTpOfS

„Се случи инцидент на централната станица. Војниците го неутрализираа лицето кое носеше експлозив околу појасот“, рекол портпаролот на полицијата.

Полицијата го евакуирала и главниот плоштад во Брисел и го блокирала реонот околу централната станица.

Портпаролот на противпожарната служба Пјер Меј потврдил дека имало експлозија на централната станица, но не можел да каже што ја предизвикало. Најверојатно експлодирал куфер.

Полицијата соопшти дека засега ситуацијата е под контрола.

All the area & roads near central station sealed off by police after the explosion in #Brussels pic.twitter.com/F2esaZNNzC

— Vocal Europe (@thevocaleurope) June 20, 2017