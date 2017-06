Голем ден за двете земји: Хан им честиташе на Србија и на Црна Гора за отворањето на поглавјата

Еврокомесарот за проширување и соседска политика, Јоханес Хан, ѝ честиташе на Србија за отворањето на две нови поглавја во пристапните преговори со Европската унија.

Србија денеска на шестата Меѓувладина конференција во Луксембург ги отвори поглавјата 29 и 7.

Хан ѝ честиташе и на Црна Гора која, исто така, отвори две и затвори едно поглавје.

„Голем ден за Србија и за Црна Гора. Им честитам на тие држави за отворањето поглавја. Реформите го трасираат патот кон членство“, напиша Хан на Твитер.

