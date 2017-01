Трамп: Ќе ја обединиме нашата земја

Новоизбраниот американски претседател Доналд Трамп им порача во четвртокот на Американците дека ќе ја обедини нацијата, и најави промени какви што Америка не видела со децении.

„Ќе ја обединиме нашата земја. Ќе направиме работи кои за нашата земја не се сторени многу многу децении,тоа ви го ветувам“, изјави Доналд Трамп обраќајќи им се на илјадниците приврзаници на концертот во пресрет на неговата инаугурација одржан пред Лонколновиот меморијален центар во Вашингтон.

Трамп во својот говор уште еднаш вети дека ќе ги врати американските работни места, ќе ја подигне војската и ќе ги зајакне државните граници.

„Сите се заморивме гледајќи што се случува. Сакавме промени, но вистински промени. Јас гледам нанапред. Ќе видиме нешто што ќе биде неверојатно“, додаде новиот американски претседател.

Трамп говореше само шест минути, со повторување на реториката од предизборната кампања. Ја пофали својата кампања како „движење“ кое никогаш претходно не е видено во САД. Додаде како ја почнал во јуни 2015 година, и им порача на своите приврзаници дека тој е само нивниот гласник.

Им се заблагодари на изведувачите на прославата под мотото „Make America Great Again“, додавајќи дека неговиот тим предложил концертот да се одржи пред Линколновиот центар, споменикот подигнат во чест на 16-от претседател на САД.

„Требаше да биде мал концерт. Меѓутоа, дојдовме на идејата зошто тоа да не го сториме пред Линколновиот меморијал. Мислам дека никој претходно тоа не го сторил“, рече Трамп.

Меѓутоа, американските медиуми веднаш излегоа со податоците дека концерти на истото место пред инаугурацијата имале и Џорџ В. Буш, како и Барак Обама, На прославата на Обама во 2009 година настапија Бијонсе, Брус Спрингтинс и U2, а имало повеќе од 400.000 луѓе, според медиумите.

На концертот на Трамп настапија кантри пејачите Тоби Кеит и Ли Гренвуд, рок бендот 3 Doors Down, потоа The Piano Guys, DJ RaviDrum и Frontmen of Country.

Пред доаѓањето на концертот, Доналд Трамп заедно со идниот потпретседател Мајк Пенс ги посети гробиштата Арлингтон, положувајќи венец на гробот на незнајниот јунак.

Претседателската, 58-ма по ред, инаугурација ќе започне во петокот, на вообичаениот датум 20-ти јануари во 9 часот по локално време. Доналд Трамп ќе биде 45-от претседател на САД, а заклетвата ќе ја положи на истото место како и неговите претходници, на церемонијата пред Капитол Хил во Вашингтон./крај/мф/сн

