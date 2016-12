Видеото на Адел најгледана снимка на YouTube во 2016-та

Видеото на британската пејачка Адел во кој таа ги пее своите хитови во автомобил се наоѓа на врвот од листата на најгледаните снимки на интернет сервисот YouTube за оваа 2016 година.

Учеството на Адел во емисијата „Carpool Karaoke“ на телевизиската мрежа CBS во коешто славните личности како неа, Џастин Бибер или Мишел Обама, седат до водителот Џејмс Корден во автомобил кој се движи и со него разговараат и пеат дуети, забележало во текот на 2016 година повеќе од 135 милиони прегледи на видео платформата на Google.

На второто место на листата на YouTube се наоѓа култната песна „Pen-Pineapple-Apple-Pen“во изведба на Пико Тара.

Првите пет места ги заклучуваат видео снимките „What’s inside a Rattlesnake’s rattle?“, „Nike Football Presents: The Switch ft. Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Anthony Martial and More“ и „Grace VanderWaal: 12-Year-Old Ukulele Player Gets Golden Buzzer – America’s Got Talent“.

Десетте најгледани видео снимки на YouТube биле прегледани годинава вкупно повеќе од 550 милиони пати./крај/мф/сн

