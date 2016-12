Почина гитаристот на Status Quo Рик Парфит

Гитаристот на легендарната британска рок група Status Quo, Рик Парфит, починал во саботата на 68-годишна возраст во клиника во Шпанија, пренесе BBC

Рик Парфит починал во саботата на клиника во Шпанија, каде што бил примен во четвртокот поради повредата на рамото, изјавил менаџерот на музичарот. Сепак, тој не ја навел причинат за смртта.

Во октомври годинава гитаристот објави дека повеќе нема да настапува со групата, поради срцевиот удар кој го преживеа летово. Сериозните срцеви проблеми кај Парфит започнале уште во 1997 година кога му била направена операција, поради што ја прекина за неколку месеци тогашната светска турнеја.

Парфит во Status Quo влегол во 1967 година. Со паузи, поради напуштање на составот и повторното враќање, настапуваше со бендот до есента 2016 година.

Деби албумот на Status Quo е објавен во 1968 година. Во 1970-те години групата се стекна со голема популарност и во Британија и во светот. Најголемата популарност на Status Quo им ја донесоа сингл хитовите „In The Army Now“, „Rockin’ All Over the World“ и „Down Down“.

Снимиле 30 студиски албуми, а тиражот на нивните „платинести“ албуми надминува 110 милиони копии. Според бројот на албумите кои се искачиле на светските топ листи, Status Quo се втори, веднаш за Rolling Stones на Мик Џегер и Кит Ричардс./крај/мф/сн

Коментари

коментари