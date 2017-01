Американската група Gorillaz се врати по шест години на сцената со изненадувачки спот за апокалиптичната песна под наслов „Hallelujah Money”.

Се работи за прв сингл на нивниот долгоочекуван албум кој ќе излезе подоцна во 2017 година. Бендот одлучи да го објави спотот на денот на инаугурација на 45. Претседател на САД, Доналд Трамп.

Поради моментот на објавување и пораката во психоделичната песна таа се разбира во контекст на Трамповиот начин на доаѓање на власт, т.е. низ неговите ветувања за ништовност на човечкото достпинство и досегашните достигнувања на хуманизмот.

Во спотот покрај фронтменот Дејмон Албарн се слуша и се гледа, пејачот со несекојдневен глас Бенџамин Клементине. Низ текстот со кој се потенцира моќта и корупцијата на моќниците и со сцените со белите качулки, кловнови и просториите на зградата на Трамп, „Hallelujah Money” е повеќе од јасна порака за новиот шеф на државата.

„Don’t worry my friend. If this be the end. Then so shall it be”, е само дел од текстот кој не укажува на оптимизам во наредните четири години./крај/мф/бб

